Sea Star 2023: 5 artisti da non perdere

Quest’anno Sea Star Festival festeggia la sua quinta edizione: venerdì 19 e sabato 20 maggio 2023 a Umago (Croazia) si ritrova tutto il meglio dell’elettronica internazionale e della musica urban balcanica e, tra spiagge cristalline, eccellenze gastronomiche e cultura affascinante istriana. Ecco i 5 artisti da non perdere a Sea Star secondo Notizie.it.

Dopo i festival in località esotiche e quelli ad alta quota, è arrivata finalmente la stagione dei festival estivi. Ad aprire le danze – letteralmente, in questo caso – della festival season è Sea Star, la rassegna che celebra la quinta edizione il 19 e 20 maggio 2023 ad Umag, una pittoresca città costiera situata sulla splendida costa istriana della Croazia.

Con un mix di tradizioni mediterranee e influenze europee, a soli 30 chilometri dal confine italiano, Umag è la scelta ideale per chi è alla ricerca di una destinazione che combini mare cristallino, cultura affascinante e atmosfera rilassante. La località vanta alcune delle più belle spiagge della regione, e il suo centro storico è un vero gioiello, con le sue stradine acciottolate, le piazze pittoresche e le affascinanti chiese. Meta ambita anche per gli amanti della buona cucina: la gastronomia istriana è famosa per le sue eccellenze, dal prosciutto istriano ai tartufi, passando per l’olio di oliva autoctono, che nulla ha da invidiare agli omologhi di altri paesi mediterranei.

Il piatto forte di Sea Star, che anche quest’anno avrà luogo nello splendido complesso Stella Maris, è però la musica: nelle sue precedenti edizioni, il festival ha ospitato più di 90 artisti nazionali ed internazionali, incluse superstar quali Wu-Tang Clan, Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner e Nina Kraviz.

Anche l’edizione del 2023 di Sea Star, spin-off del celeberrimo Exit Festival serbo, vanta una programmazione di assoluta qualità, con un occhio di riguardo alla scena locale hip hop e trap: la lineup di quest’anno del festival include un’eccezionale selezione dei più rinomati talenti del panorama balcanico, guidati dalla regina incontrastata del genere, Senidah, accompagnata da artisti di calibro come Krankšvester e Hiljson Mandela, promesse emergenti come Grše, e iconici rappresentanti dell’underground come i 30Zona.

Per il pubblico italiano, che accorrerà numeroso anche per la quinta edizione di Sea Star, i live e i dj-set da non perdere sono però quelli degli artisti stranieri. Abbiamo scelto le 5 performance da non perdere.

The Prodigy

L’iconica band britannica è il progetto electro-punk più influente di tutti i tempi: con canzoni come “Firestarter” o “Smack My Bitch Up” i The Prodigy hanno scritto la storia della musica e dato vita a un vero e proprio genere musicale. Hanno pubblicato il loro ultimo album “No Tourists” nel 2018, definito un cpaolavoro da pubblico e critica, che gli ha permesso di tornare in cima alle classifiche degli album britannici per sette settimane di seguito. Dopo la morte del frontman Keith Flint, i The Prodigy sono tornati sono tornati sui palchi per il 25esimo anniversario del loro album più famoso, “The Fat of the Land”.



Daria Kolosova

Con oltre dieci anni di esperienza, la DJ Daria Kolosova è diventata molto in fretta un’artista di riferimento nel panorama ucraino della techno underground. Il suo percorso da DJ è iniziato grazie al supporto della sua connazionale come Nastia, con la quale ha condiviso set e release per la sua label NECHTO. Nel giro di poco tempo Daria ha suonato nei club e nei festival più importanti del pianeta quali Berghain, Bassiani, Fabric, Awakenings e Amnesia: il suo set per la famigerata HÖR Berlin ha avuto più di 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube. Per la Kolosova si tratterà del debutto a Sea Star, e condividerà la console in modalità b2b con Etapp Kyle.



Indira Paganotto

Indira Paganotto è attualmente uno delle più talentuose producer nel panorama elettronico, spagnolo e non solo. L’artista ha avuto un’educazione musicale eclettica grazie a suo padre, DJ a Goa negli anni 90, suo riferimento artistico sin dalla più tenera età. A soli 17 anni Ian Pooley l’ha scritturata nella sua etichetta, e il suo primo vinile “Underground Love” vanta collaborazioni con Jef K Gwen Maze, G-Room e lo stesso Ian. I set di Indira sono un mix di potenza e groove, attingendo a elementi di psyprogressive, minimal, techno con un twist acid, retaggio della sua eredità musicale. Questo energico eclettismo, unito al suo splendido e contagioso sorriso, è diventato il principale marchio di fabbrica dello stile di Indria.



Robin Schulz

Grazie al suo stile musicale unico e alla sua abilità nel creare remix di successi internazionali, Robin Schulz è diventato uno dei più noti artisti nella scena della musica dance ed elettronica. Le produzioni di Robin Schulz sono caratterizzate da un sound fresco e orecchiabile, che fonde elementi di musica house, pop e tropical house. I suoi set e le sue produzioni sono apprezzati per l’energia contagiosa e le melodie accattivanti, che riescono a coinvolgere il pubblico in modo unico. Oltre alla sua carriera musicale, Schulz è anche conosciuto per il suo impegno sociale e umanitario: ha collaborato con varie organizzazioni benefiche e ha sostenuto progetti per il benessere dei bambini e l’istruzione.



Mahmut Orhan

Rinomato DJ e produttore turco, Mahmut è conosciuto per la sua musica dance ed elettronica dal sound ricercato e coinvolgente. La sua passione e il suo talento lo hanno portato a esibirsi sin da giovane in vari club e festival in Turchia: la svolta nella carriera di Orhan è arrivata nel 2015 con la pubblicazione del suo singolo “Feel” in collaborazione con la cantante turca Sena Şener. Il suo stile musicale unico, che combina elementi di deep house, pop e musica tradizionale turca, ha reso il suo suono distintivo e molto apprezzato dal pubblico, valicando i confini turchi e collocandolo nel firmamento dell’elettronica internazionale.



Immagine d’apertura: crediti Sea Star photo team