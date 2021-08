Sedotta e Sclerata Ballet, arte e sensibilizzazione al Teatro Vascello

"Raccontiamo non una storia con protagonista la sclerosi multipla, ma dove la malattia è il nemico subdolo e la resilienza è un'eroina", commenta l'autrice.

Prosegue il successo di Sedotta e Sclerata Ballet. Lo spettacolo tratto dal romanzo di Ileana Speziale con la regia di Alfonso Paganini e le coreografie di Kristian Cellini, affiancati dall’artist manager Antonio Desiderio, è stato presentato a Roma in una serata evento con tanti personaggi dello spettacolo, tra cui Valeria Marini.

È stata una serata all’insegna dell’arte e della sensibilizzazione sociale, sul delicato argomento della sclerosi multipla, quella che si è svolta al Teatro Vascello di Roma per il debutto dello spettacolo “Sedotta e Sclerata Ballet”. Uno spettacolo allo stato puro tratto dal romanzo di Ileana Speziale con la regia di Alfonso Paganini e le coreografie di Kristian Cellini con un fantastico corpo di ballo selezionato dall’artist manager Antonio Desiderio, che hanno danzato sulle musiche originali del maestro Stefano Simmaco.

L’esibizione, scandita in quattro “quadri” dalla voce narrante di Barbara De Rossi, ha raccontato la storia di Emily dall’amicizia all’amore, dalla disabilità alla resilienza, emozionando e strappando applausi in un teatro sold out. La serata è stata presentata dalla splendida attrice Miriam Galanti.

Il soprano Ekaterina Bacanova, ambasciatrice della cultura italiana nel mondo, madrina della serata e star internazionale, ha anticipato lo spettacolo, deliziando il pubblico sule note l’inno nazionale.

Presente alla manifestazione il Presidente Nazionale AISM Francesco Vacca che ha portato i saluti istituzionali dell’Associazione, sottolineando l’importanza della ricerca scientifica per sconfiggere la sclerosi multipla.

Grande festa al termine dell’applauditissimo spettacolo con un brindisi per tutti gli ospiti offerto dalla cantina Casale del Giglio.

“Sedotta e Sclerata è la realizzazione di un sogno, Sedotta e Sclerata Ballet è il continuo di questo sogno”, ha dichiarato l’autrice Ileana Speziale.

Quindi, con il cuore pieno di emozioni, ha sottolineato: “Raccontiamo non una storia con protagonista la sclerosi multipla, ma dove la malattia è il nemico subdolo e la resilienza è una straordinaria eroina. Speriamo che questa storia possa essere da esempio per tanti, perché la vita è straordinaria e va vissuta appieno verso i sogni e oltre”.

Flash scatenati per Valeria Marini, che ha incantato con un abito scintillante Abito in pietre e strass gold con bordo Charleston dorato, scarpe rene caovilla scelto per lei dallo Stylist internazionale Antonio Bardini che l’ha accompagnata sul red carpet.

Tantissimi gli ospiti dello spettacolo e di volti istituzionali. C’erano l’attore e regista Lorenzo Tiberia, l’attrice Antonella Salvucci con Mario Basile, la cantante Alma Manera, il ballerino Vincenzo Bumbaca, i fratelli Vincenzo e Roberto Bilotti, l’attrice Monica Paolucci, l’attrice e cantante Ludovica Lirosi, Simona Borioni con Massimiliano Pulciani, il maestro Roberto Colavalle e Maura Mastrangelo, il senatore Briziarelli sempre attento ai temi del sociale.