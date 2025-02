Un arrivo sorprendente a Sanremo

Selvaggia Lucarelli ha fatto il suo ingresso al Festival di Sanremo con un episodio che ha catturato l’attenzione di molti. Durante le sue storie su Instagram, la giornalista ha raccontato di un incontro fortuito con Tatiana Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez. Questo incontro ha sollevato interrogativi su come si svolgerà il Dopofestival, specialmente considerando i precedenti tra i due. La curiosità è palpabile: i fan si chiedono se ci sarà un confronto diretto tra la Lucarelli e Fedez, ma Alessandro Cattelan ha cercato di smorzare le aspettative, affermando che il Dopofestival non sarà un tribunale, ma un momento di intrattenimento.

Un incontro che fa discutere

Il primo incontro tra Selvaggia e l’entourage di Fedez è avvenuto in un ristorante di Sanremo, dove la giornalista ha incrociato lo sguardo di Tatiana. La Lucarelli ha descritto l’episodio con la sua tipica ironia, raccontando di come, arrivata a cena con il suo compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli, si sia accorta di un gruppo di donne che la osservava intensamente. Una di queste, bionda, l’ha guardata con un’espressione di disapprovazione, ma inizialmente Selvaggia non l’aveva riconosciuta. Solo dopo averla vista alzarsi ha capito chi fosse, scatenando un momento di ilarità tra i suoi follower, che hanno potuto assistere al video del famoso sketch di Gabriele Cirilli.

Il mondo è piccolo

Ma l’incontro con Tatiana non è stato l’unico episodio curioso per la Lucarelli. Prima di partire per Sanremo, infatti, si era trovata a cena accanto a Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, in un locale di Milano. Questi eventi dimostrano quanto il mondo dello spettacolo possa essere interconnesso e quanto le strade di personaggi pubblici possano incrociarsi in modi inaspettati. La Lucarelli, con il suo spirito provocatorio e la sua penna affilata, si prepara a vivere una settimana intensa al Festival, dove ogni incontro potrebbe portare a nuove rivelazioni e sviluppi interessanti.