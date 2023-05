Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su Ballando con le Stelle: ci sarà o no?

Selvaggia Lucarelli ha rotto il silenzio in merito alla sua conferma a Ballando con le Stelle e all’ipotesi che Barbara d’Urso facesse parte dei giurati.

Selvaggia Lucarelli confermata a Ballando con le Stelle

Dopo le tensioni avvenuta tra lei e gli altri giudici di Ballando con le Stelle nella scorsa edizione del programma, la stessa Selvaggia Lucarelli aveva lasciato intendere che avrebbe potuto non prendere parte a una nuova edizione dello show. Al settimanale di Alfonso Signorini però la giornalista ha confermato la sua presenza all’interno del programma e ha anche svelato quale sarebbe stata la sua opinione nel vedere Barbara d’Urso in veste di giurata.

“Ho lasciato che le voci corressero ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso”, ha affermato, e ancora (in merito all’ipotesi D’Urso):

“Non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma sono in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando con le Stelle, al contrario di quel che si possa pensare non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi col suo ego?”.