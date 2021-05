Selvaggia Lucarelli smaschera Giorgia Meloni: la bugia nel nuovo libro della politica

Selvaggia Lucarelli ha pesantemente criticato un passaggio della nuova autobiografia di Giorgia Meloni: la frase incriminata

Il libro di Giorgia Meloni è appena uscito che subito Selvaggia Lucarelli ne ha notato un dettaglio parecchio strano. La leader di Fratelli d’Italia ha infatti raccontato che sua madre, mentre l’attendeva, aveva deciso di abortire, ma poi, arrivata in clinica, ci aveva ripensato e così è nata lei.

La giudice di Ballando con le Stelle ha tuttavia sottolineato come nel 1976, anno di nascita dell’ex Ministro per la Gioventù, l’aborto fosse una pratica illegale.

C’è qualcosa che non torna nel libro di Giorgia Meloni: racconta della madre che nel ‘76 aspetta lei e va ad abortire, fa gli esami in clinica e cambia idea. Solo che nel ‘76, Giorgia, l’aborto era illegale. https://t.co/3QNivVdnYr

Naturalmente attendiamo che @GiorgiaMeloni chiarisca questa storia. Sua madre stava abortendo clandestinamente e non è andata come racconta nel libro o non ha mai pensato di abortire? https://t.co/3QNivVdnYr

Il passaggio del racconto di “Io sono Giorgia” al quale Selvaggia Lucarelli fa riferimento è il seguente:

Devo tutto solo a mia madre. Perché la verità è che io non sarei mai dovuta nascere. Quando rimase incinta, Anna aveva ventitré anni, una figlia di un anno e mezzo e un compagno con cui non andava più d’accordo (…), l’avevano quasi convinta che non avesse senso mettere al mondo un’altra bambina in quella situazione. Ricordo quando me l’ha confessato, e ricordo il tempo per digerire quel sasso. Ma poi ho capito il combattimento di una donna sola: farti nascere o farti tornare nel niente.