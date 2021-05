Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli: l’accusa per il bacio “non consenziente”

Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli sono stati nuovamente sentiti in tribunale in merito alla causa che li vede contrapposti: le novità sulla vicenda

L’ultimo atto della causa di Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli si è svolto mercoledì presso il tribunale di Milano. Il processo vede nella fattispecie l’ex paparazzo imputato per diffamazione ai danni della giornalista romana, che lo aveva denunciato nel 2018 dopo alcuni particolare post apparsi sui social nonché per delle frasi pronunciate dall’uomo a “Non è l’arena” di Massimo Giletti.

Entrambi sono stati ascoltati dal giudice Daniela Clemente, mentre la situazione è apparsa tesa fin dall’inizio.

Fabrizio Corona accusa Selvaggia Lucarelli di violenza sessuale: “Baciato senza consenso”, lei lo querela https://t.co/n7pFxw233j ///… non si smentisce … continua il 2…3 .. tempo….non si può cambiare..! — giuseppe (@costa577) May 7, 2021

Fabrizio Corona è stato infatti richiamato per essere arrivato in ritardo e perché non voleva indossare la mascherina.

Intanto la Lucarelli ha precisato di non aver mai avuto nessun rapporto confidenziale con il fotografo dei Vip e che la frase incriminata è sessista nonché orientata a delegittimare la sua professionalità.

Fabrizio Corona denuncia Selvaggia Lucarelli per violenza sessuale: “Baciato senza consenso” https://t.co/KRuVD2YZ41 via @yahoo_italia Fantastici! — Enrico Maria Chellini (@emchella) May 6, 2021

Ascoltato subito dopo, Corona ha rincarato la dose dichiarando a sorpresa che la donna avrebbe commesso una violenza sessuale nei suoi confronti, baciandolo senza il suo consenso. Il fatto sarebbe avvenuto durante una puntata di Celebrity Now su Sky nell’ormai lontano 2010.