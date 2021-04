Selvaggia Lucarelli contro Diletta Leotta: “Lei alimenta il mostro del gossip”

Selvaggia Lucarelli ha criticato il lungo messaggio con cui Diletta Leotta ha deciso di replicare alla valanga di gossip nei suoi confronti.

Selvaggia Lucarelli ha preso di mira la conduttrice di DAZN Diletta Leotta dopo che lei si è sfogata via social per i gossip, veri o presunti, sulla sua vita privata.

Selvaggia Lucarelli contro Diletta Leotta

Nelle ultime ore Diletta Leotta è finita nell’occhio del ciclone per un presunto flirt con Ryan Friedkin.

La conduttrice ha smentito la notizia con un duro sfogo via social, dove tra le altre cose ha precisato che la sua storia d’amore con Can Yaman sarebbe “vera” (e non costruita a tavolino come da molti insinuato). Sulla questione è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha replicato contro molte delle critiche mosse dalla conduttrice contro i meccanismi del gossip.

“Il giornalismo spazzatura si alimenta, come prima cosa, regalando molto della propria vita privata ai media.

Nel momento in cui raccontiamo con chi usciamo, cosa facciamo, cosa mangiamo e pubblichiamo foto della nostra quotidianità, ecografie comprese, poi diventa difficile domare il mostro. Mi sembra che Diletta Leotta , questo mostro, lo foraggi un bel po’, concedendosi alla stampa, ai social e al gossip. Poi certo non puoi aspettarti che il mostro si comporti come un animale domestico e si addormenti sul tuo grembo. Il gossip è questo, se non ti piace il gioco fai come tanti: non racconti nulla di te, lavori e la foto col fidanzato o le foto mentre fai yoga te le tieni nell’album di famiglia”, ha scritto Selvaggia Lucarelli nel suo post via social.

Diletta Leotta: il bacio con Ryan Friedkin

Nelle ultime ore sono emerse alcune foto di un bacio che la conduttrice avrebbe dato al vicepresidente della Roma Ryan Friedkin. Nel suo sfogo via social – scatenato proprio a causa della vicenda – Diletta Leotta lasciava intendere che non sarebbero stati amanti ma solo amici. Il suo lungo messaggio è stato commentato anche dal fidanzato Can Yaman, che tra i commenti ha postato un emoticon a forma di cuore. L’attore nelle ultime settimane si era cancellato dai social, salvo poi tornare proprio quando la fidanzata si è scagliata contro le malelingue.

Diletta Leotta: la presunta relazione falsa

Nel suo messaggio Diletta Leotta smentiva anche le voci secondo cui lei e Yaman avrebbero avuto una relazione “falsa”. Da mesi infatti si vocifera che i due abbiano deciso di far finta di essere fidanzati unicamente per attirare attenzione su di sé. La questione avrà ulteriori risvolti?