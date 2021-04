Diletta Leotta, spunta la foto del bacio a Ryan Friedkin

A meno di 24 ore dallo sfogo social di Diletta Leotta sono emerse le sue prime foto con Ryan Friedkin.

Diletta Leotta è finita di nuovo nell’occhio del ciclone: a poche ore dal suo sfogo via social in seguito ai gossip che hanno travolto la sua vita privata, sono spuntate alcune foto che la ritraggono durante un bacio con Ryan Friedkin.

Diletta Leotta: la foto del bacio

Cos’è successo tra Diletta Leotta e il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin? Nelle ultime ore si è sparsa la voce che i due sarebbero stati avvisati insieme in un lussuoso hotel di Roma e a seguire sui social sono emerse alcune fotografie (risalenti, sembra, a dicembre) che ritraggono la conduttrice mentre è intenta a baciare l’imprenditore. I due confermeranno la notizia? Solo poche ore fa Diletta Leotta aveva smentito i gossip in circolazione sottolineando di essere impegnata con l’attore “bello e famoso” – come da lei stesso affermato – Can Yaman.

Diletta Leotta: lo sfogo

Quando in rete ha iniziato a prendere piede il gossip sulla sua presunta liaison top secret con Ryan Friedkin Diletta Leotta ha deciso di farsi sentire e così sui social ha scritto: “Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti.

Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perchè se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perchè se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?”. Lo sfogo della conduttrice è stato commentato anche da Can Yaman, che tra i commenti al messaggio ha postato un’emoticon a forma di cuore.

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman

Secondo i rumor in circolazione la conduttrice sarebbe stata avvistata solamente di recente con Ryan Friedkin in un hotel di Roma. Diletta Leotta però risulta ad oggi impegnata con l’attore turco Can Yaman, che dopo un periodo di silenzio è tornato improvvisamente sui social. Per mesi sono circolate voci riguardanti il fatto che la storia tra i due potesse essere falsa, e realizzata a tavolino unicamente per consentirgli di ottenere visibilità. La conduttrice ha smentito categoricamente tale ipotesi e Yaman ha preferito tacere sulla vicenda.