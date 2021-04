Dopo aver salutato il bellissimo Can Yaman, ecco l'ultimo scoop sulla provocante Diletta Leotta

Come sanno i già bene informati, la liaison fra i bellissimi Diletta Leotta e Can Yaman era stata data per finita. A quanto pare, infatti, sarebbe stata proprio la conduttrice sicula a decidere di lasciare l’affascinate interprete di DayDreamer – Le ali del sogno, in quanto avrebbe capito di non essere innamorata di lui.

Di recente, ad ogni modo, la stessa Leotta ha dichiarato ai microfoni di Striscia la Notizia di essere molto felice con il bel turco, precisando che il loro matrimonio non è saltato. Dove sta dunque la verità?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

A mettere ancor più carne al fuoco ecco inoltre la notizia bomba delle ultime ore, secondo cui la speaker di Radio 105 sarebbe stata avvistata insieme a Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. Stando a quanto riportato da diverse testate, Diletta e Ryan sarebbero stati paparazzati in un noto albergo della capitale. Sarà dunque questo il motivo per cui Diletta Leotta ha scaricato in fretta e furia Can Yaman?