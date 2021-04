Striscia la Notizia, il tapiro a Diletta Leotta

Diletta Leotta, nella puntata del 20 aprile 2021, riceverà il tanto ambito tapiro d’oro da Valerio Staffelli.

Grandi novità a Striscia la Notizia. Nella puntata di martedì 20 aprile 2021, Diletta Leotta riceverà il tapiro d’oro da Valerio Staffelli. Nell’ultimo periodo, infatti, su tutti i social e sul web, ci sono state varie voci sulla sua presunta crisi con Can Yaman.

I due bellissimi ragazzi, si sono conosciuti pochi mesi fa, e da subito tra i due è scoppiato l’amore. Addirittura, pare che erano anche vicini al passo più importante, quello del matrimonio. Can Yaman, infatti, aveva spedito un aereo sul cielo di Roma, con una proposta di matrimonio. Stando alle ultime voci, tra i due ci sarebbe una crisi. Proprio per questo motivo, Valerio Staffelli ha voluto consegnare un tapiro alla giornalista sportiva.

“Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”.

Il tapiro a Diletta Leotta

La notizia di gossip è stata lanciata da Santo Pirrotta a Ogni Mattina. Stando alle sue parole, i due avrebbero litigato perché l’attore avrebbe chiesto alla Leotta di seguirlo in Turchia per qualche giorno ma lei si sarebbe rifiutata.

L’attore turco, dunque, molto geloso e possessivo della sua fidanzata, non avrebbe gradito questa risposta e i rapporti tra i due si sarebbero incrinati. A causa di questa rottura, i due si sono anche cancellati dai social per qualche giorno. Proprio da qualche ora Diletta è riapparsa sui social, senza l’anello di 40.000 euro che le ha regalato proprio Yaman. La giornalista, inoltre, ha detto che dietro la scomparsa di Can dai social, ci sarebbero delle questioni di business. Da qualche settimana, l’attore starebbe in Turchia con alcuni amici italiani. Non si sa cosa succederà dopo la consegna del tapiro di Valerio Staffelli, e le parole che rilascerà la Leotta a Striscia la Notizia