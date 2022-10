Senato USA, lo studio sulla nascita del Covid come errore di laboratorio a Wuhan

Il Covid-19 ha avuto origne per un incidente in laboratorio avvenuto nella città cinese di Wuhan? L'ipotesi avanzata di fronte al Senato USA

Come sappiamo, da quando il Covid-19 ha avuto la sua origine e prima diffusione all’inizio del 2020 nulla è più stato come prima. Una pandemia globale di quelle dimensioni non aveva precedenti nella storia: ma come ha avuto origine il Covid? Alcuni membri della commissione sanitaria del Senato USA hanno presentato una tesi sul suo possibile origine in un incidente di laboratorio a Wuhan.

Covid, la sua origine e il possibile incidente in un laboratorio di Wuhan

Secondo un nuovo report presentato di fronte al Senato USA da alcuni membri repubblicani della Commissione sanitaria, il Covid potrebbe aver avuto origine a causa di un incidente in un laboratorio di Wuhan. Gli americani sospettano che la riluttanza della Cina ad aprire un istituto di virologia nella città di Wuhan avvalori la tesi di una possibile ed indesiderata fuga di agenti patogeni proprio da lì.

La notizia rilanciata dal ‘Daily Mail’

A rilanciare la notizia è stato il ‘Daily Mail‘ che ha riportato le ipotesi avanzate nel Senato USA: “Sembra ragionevole concludere che la pandemia Covid-19 sia stata, molto probabilmente, il risultato di un incidente legato alla ricerca. Al momento mancano prove critiche riguardanti il passaggio del virus da un animale all’uomo”