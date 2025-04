Il momento dell’eliminazione

La giovane cantante Senza Cri, al secolo Cristina Carella, ha dovuto affrontare una delle esperienze più difficili della sua carriera: l’eliminazione dal talent show Amici di Maria De Filippi. A soli 24 anni, la sua avventura nel programma di Canale 5 si è conclusa al termine della quinta puntata del Serale, dopo aver perso il ballottaggio contro TrigNo.

La notizia dell’eliminazione è stata comunicata dalla conduttrice, che ha cercato di infondere coraggio nella giovane artista, ma le emozioni hanno preso il sopravvento, portandola a versare lacrime e a esprimere una visione di vita piuttosto negativa.

Le emozioni di Senza Cri

Durante il confronto con Maria De Filippi, Senza Cri ha rivelato le sue paure riguardo al ritorno alla vita di tutti i giorni. “Ho paura di tornare alla vita, perché prima di entrare qui non mi piaceva moltissimo”, ha confessato, mettendo in luce il suo stato d’animo fragile. La De Filippi ha cercato di rassicurarla, sottolineando che l’esperienza vissuta ad Amici è un tesoro che non svanirà. Tuttavia, la giovane artista ha manifestato il timore di non essere accettata al di fuori della scuola, un pensiero che ha colpito profondamente la conduttrice, la quale ha esortato Senza Cri a smettere di pensare in questo modo.

Il supporto dei compagni

Nonostante il momento difficile, Senza Cri ha trovato conforto nei suoi compagni. “Vi voglio tanto bene, se ci beccamo fuori, mi mancherete tanto”, ha detto, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto. La sua esperienza ad Amici, pur con le sue sfide, le ha permesso di vivere momenti di gioia e di condivisione, come ha sottolineato: “Ad Amici ho fatto più sorrisi che in tutta la mia vita, grazie infinite”. La reazione di TrigNo, che ha espresso la sua felicità per aver avuto l’opportunità di restare, ha reso il momento ancora più toccante, evidenziando il legame tra i concorrenti.