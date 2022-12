Senza linea telefonica da un mese: residenti inferociti e dura protesta del signor Danilo, residente nel comune di Collevecchio in via Colli

Gli abitanti di una zona del Lazio sarebbero rimasti senza linea telefonica da un mese: i residenti di Collevecchio sono inferociti e in queste ore sta circolando sui media territoriali la lettera di un abitante del Reatino che punta il dito contro la Tim “responsabile” del disservizio.

Senza linea telefonica da un mese

Ecco il testo, sperando che il disservizio sia cessato: “Sono Danilo, residente a Collevecchio in via Colli: vorrei segnalare un grave disservizio che la Tim ci sta creando da diverso tempo. Adesso però siamo all’esasperazione: è da circa un mese e mezzo che siamo senza linea fissa e internet a singhiozzo”. E ancora: “Facciamo dalle cinque alle sei segnalazioni al giorno: a prescindere che risponde sempre il disco, quelle poche volte che rispondono gli operatori ognuno ti dà informazioni diverse”.

“Danno economico” e problemi seri

Poi l’accusa sul down localizzato: “A volte di dicono di attendere che ti passano il tecnico, attendi mezz’ora, il tecnico non esiste e ti richiudono il telefono in faccia. Ci avevano comunicato che avrebbero risolto il problema l’11dicembre”. E la mesta chiosa: “A tutt’oggi stiamo ancora aspettando. Vorrei sapere da Tim di tutte queste prese in giro. Oltre al danno economico perché le bollette le pago, precedente per il disservizio ho fatto regolare domanda e non mi sono state mai rimborsate.

Credo sia una bella vergogna”. Ovviamente si resta a disposizione di qualsivoglia replica o precisazione dell’azienda.