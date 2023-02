Orrore ad Udine, dove un uomo è stato trovato senza vita nella cabina di guida del suo camion, la macabra scoperta è stata fatta da un passante che ha visto quel corpo riverso nell’abitacolo del mezzo pesante ed ha allertato i soccorsi.

Da quanto si apprende il camion era posteggiato nella zona industriale di Porto Nogaro a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine.

Senza vita nella cabina di guida

I media che hanno ripreso la notizia spiegano che a notare una persona immobile all’interno della cabina di guida era stato un cittadino che ha immediatamente chiamato numero unico di emergenza 112. A quel punto gli operatori hanno dirottato la chiamata alla Struttura operativa regionale che ha inviato una unità della Sores assieme ad una auto medica proveniente da Latisana ed al 115.

L’arrivo di soccorritori e carabinieri

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della territoriale in forza al comando compagnia di Latisana ed una squadra dei Vigili del fuoco. Purtroppo soccorritori ed operanti non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso e gestire le formalità tristi e doverose del verbale per il magistrato di turno. Toccherà a lui stabilire eventuali adempimenti tanatologici con un esame autoptico sulla salma per risalire alle cause del decesso.