Serena Rossi è incinta del secondo figlio: lei e Davide Devenuto pronti ad accogliere in famiglia un altro bebè.

Serena Rossi potrebbe essere incinta del secondo figlio. L’attrice e il marito Davide Devenuto sarebbero pronti ad accogliere in famiglia un altro bebè, dopo Diego venuto alla luce nel 2016.

Serena Rossi è incinta del secondo figlio?

Bebè in arrivo in casa di Serena Rossi e Davide Devenuto. Questa, almeno, è l’indiscrezione lanciata dal settimanale DiPiù Tv. Secondo la rivista, l’attrice sarebbe incinta del secondo figlio. La lieta novella arriva dopo le nozze, celebrate in gran segreto lo scorso giugno.

Serena Rossi e Davide Devenuto genitori

Serena e Davide sarebbero pronti ad accogliere in famiglia il secondo figlio. Il primo, Diego, è venuto alla luce nel 2016. Secondo il settimanale DiPiù Tv, per la Rossi “la gioia è incontenibile”. Al momento, i due attori non hanno confermato o smentito la notizia.

In attesa di avere qualche conferma dai diretti interessati, una notizia sembra convalidare la notizia lanciata da DiPiù Tv. Serena, proprio a causa della gravidanza, avrebbe rimandato le riprese di Mina Settembre 3. Le registrazioni sarebbero dovute iniziare tra la fine dell’estate e i primi mesi dell’autunno e, anche se la sceneggiatura è già pronta, sarebbero state rimandate a data da destinarsi.