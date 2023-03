Sergio Aguero, mano sul cuore in diretta streaming per una mini-aritmia

Sergio Aguero, mano sul cuore in diretta streaming per una mini-aritmia

Sergio Aguero, mano sul cuore in diretta streaming per una mini-aritmia

Spavento in diretta su Twitch per Sergio Aguero, che durante uno streaming con Ibai Llanos, uno dei più celebri streamer di lingua spagnola, in cui i due commentavano il torneo spagnolo di calcio a 7 Kings League, si è portato una mano al cuore ed è rimasto in silenzio per alcuni secondi.

Sergio Aguero ha una mini-aritmia in diretta su Twitch, poi rassicura tutti

L’ex calciatore ha spiegato di aver accusato una mini-aritmia cardiaca e ha poi rassicurato Ibai Llanos, che gli ha chiesto se volesse vedere un medico. Sergio Aguero ha spiegato come il chip che gli è stato impiantato con un intervento prima del ritiro nel cuore serva ad avvertirlo in situazioni del genere e come un’app sul cellulare e collegata al chip gli permetta di controllare la sua attività cardiaca.

Sergio Aguero ha dovuto ritirarsi dal calcio giocato per i problemi al cuore

Sergio Aguero si è ritirato dal calcio giocato dopo un malore accusato nel novembre del 2021, quando era in forza al Barcellona. Al Kun è stata infatti diagnosticata un’aritmia cardiaca che non permette di ricevere l’idoneità necessaria per giocare a livello professionistico.

Leggi anche: Juve, penalizzazione aumentata fino a 40 punti? L’ipotesi del Corriere dello Sport

Leggi anche: Calcio di rigore, cambia il regolamento: sfavoriti i portieri?