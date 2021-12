Sergio Mattarella, le voci sui contenuti del discorso di fine anno

Iniziano le previsioni dei possibili contenuti del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Mattarella, indiscrezioni sul discorso di fine anno

Il Tempo scrive che:

“Ciò che Mattarella dirà sarà chiarissimo, inequivocabile. Dirà pane al pane e vino al vino, senza possibilità di equivoci, a cominciare dall’ennesimo ribadimento, se ne riterrà l’esigenza, dell’irrevocabile indisponibilità a un secondo mandato”.

Mattarella, indiscrezioni sul discorso di fine anno: l’azione nell’Unione europea

In effetti, molto scontato è che sicuramente dalle sue parole si potranno trarre indirizzi per l’interno e per l’azione nell’Unione europea.

“Muovendo dall’importanza della riduzione dell’indebitamento, si afferma che ciò non può avvenire con l’aumento della tassazione o con tagli alla spesa sociale; né possono essere imposti aggiustamenti di bilancio che soffochino la crescita. Ma qual è la terapia? Il debito per favorire gli investimenti per preparare il futuro e garantire la piena sovranità, si dice nell’articolo, deve essere favorito. Ma come?”.

Mattarella, indiscrezioni sul discorso di fine anno: l’autocritica

Sono mutate le idee politiche su austerità e conti in ordine. Tuttavia, in questi casi è sempre necessaria un’autocritica. Che possa forse spingersi verso ciò il Capo dello Stato nel suo ultimo discorso? Verso quell’ autocritica che è mancata all’Europa?