Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: Cabral risponde a Maehle

Tra Fiorentina e Atalanta non gode nessuno e al Franchi finisce 1-1 la sfida dalle grandi ambizioni europee. Sia i toscani che la squadra di Gasperini però restano in corsa per l’Europa. Al vantaggio bergamasco di Maehle risponde il solito Cabral, che non fallisce dal dischetto.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1):Terracciano; Dodò, Quarta, Milenkovic, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral. All.Vincenzo Italiano

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Ederson; Zapata, Hojlund. All. Gian Piero Gasperini

Il primo tempo

Al Franchi la Fiorentina gioca per agganciare la Juventus nella corsa europea, l’Atalanta di Gasperini invece mette nel mirino l’Inter di Inzaghi al quinto posto. I viola partono all’attacco e creano qualche pericolosa occasione, ma senza sfondare e trovare il vantaggio. Il gol dell’1-0 lo trovano invece gli ospiti con Maehle che irrompe nell’aria viola e sblocca il risultato. Mandragora anticipato, il danese di punta sorprende Terracciano e Atalanta che passa in vantaggio.

Il secondo tempo

La reazione viola nella ripresa non si fa attendere. La squadra di Italiano crea subito un’occasione con Castrovilli vicino al pareggio. Spunta però un tocco di mano e Cabral trasforma dal dischetto il gol del pareggio. Al 73′ un clamoroso palo di Biraghi su punizione nega il vantaggio alla Fiorentina. Sale poi la fisicità della partita e nel finale la Fiorentina ha una clamorosa occasione con Bonaventura, ma Sportiello gli nega il gol del vantaggio.