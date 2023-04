Champions League, Benfica-Inter 0-2: Lukaku non perdona dal dischetto

Finisce qui a Lisbona il match valido per i quarti di finale di Champions League, Benfica-Inter. La partita che è stata segnata da diversi colpi di scena, soprattutto nel finale, si è chiusa con il punteggio di 0-2 per i nerazzurri. L’Inter, reduce da un periodo non proprio semplice in campionato è riuscita ad incasellare una vittoria importante che dà fiducia ed è importante ai fini del proseguimento in Champions League. Hanno segnato Barella al 51esimo e Lukaku all’82esimo su rigore.

Champions League, le formazioni ufficiali di Benfica-Inter

Di seguito vediamo quali sono state le due formazioni ufficiali scese in campo nei primi minuti della partita:

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos. Allenatore: Schmidt

I nerazzurri possono tornare a sognare

Il team di Simone Inzaghi ha vinto contro la squadra portoghese dopo aver condotto un primo tempo tutto sommato molto equilibrato. Nel secondo tempo qualcosa si smuove: al 51esimo Barella ha firmato il gol del vantaggio con un buon colpo di testa che è riuscito a “stregare” la porta avversaria, ma è all’81esimo che successo l’impensabile. Joao Mario tocca il pallone con la mano sinistra a seguito di un cross sulla destra di Dumfries. L’arbitro assegna così il calcio di rigore dopo un attento controllo all’on field review. Ammonizione per Dzeko che ha ricevuto il cartellino giallo per essere entrato in campo ed esultato in modo esagerato. L’arbitro ha poi assegnato quattro minuti di recupero. Il match si è chiuso con un nulla di fatto per la squadra di casa.