Inter, Inzaghi a rischio esonero: gli scenari possibili

Quella di mercoledì sera contro il Benfica potrebbe essere la partita decisiva per il futuro di Simone Inzaghi come allenatore dell’Inter. Il tecnico piacentino sta convincendo solo nelle coppe, ma in campionato ha una media punti troppo bassa.

L’inter esonera Simone Inzaghi? Tutti gli scenari

È un’Inter a due facce quella che sta affrondando la stagione 2022/23. Nelle coppe i nerazzurri volano: vittoria sul Milan in Supercoppa, semifinali di Coppa Italia raggiunte e, soprattutto, un ottimo percorso in Champions League dove l’Inter ha ottime possibilità di approdare in semifinale. In campionato, invece, parliamo di un mezzo disastro. A otto giornate dalla fine della Serie A, le sconfitte a referto sono già 11, un numero spropositato che, al momento piazza i nerazzurri fuori dai primi quattro posti utili per la qualificazione europea più ambita. Ecco allora che si aprono alcuni scenari sul futuro dell’allenatore che, comunque vadano i prossimi match, sembra già avere le ore contate.

Inter, cosa fare con Inzaghi? Le opzioni

Alcune indiscrezioni uscite dopo l’ultima sconfitta dell’Inter in casa contro il Monza mettono sulla graticola Simone Inzaghi già a partire da mercoledì. In settimana, infatti, il club meneghino dovrà confermare il risultato di andata contro il Benfica (due a zero in Portogallo) per assicurarsi il passaggio alle semifinali di Champions. Se così non fosse, Inzaghi potrebbe saltare subito. Se l’Inter, invece, dovesse qualificarsi, è probabile che il fratello del bomber ex rossonero Filippo Inzaghi rimanga sulla panchina almeno fino a Giugno. A fine campionato, poi, il destino di Simone sembra essere ormai segnato, a meno di un miracolo chiamato vittoria della Champions League.