Verdetto sulle semifinali di Coppa Italia: mano pesantissima del giudice dopo una pagina di calcio da cancellare e sanzionare. Sono state prese decisioni non solo su Cuadrado, Handanovic e Lukaku ma anche sulla curva juventina. Alla fine del programma delle semifinali di andata di Coppa Italia il giudice ha deciso in merito a Juventus-Inter ed a quel finale incivile in cui si era registrato anche il brutto fallo di Lukaku su Gatti.

Verdetto sulle semifinali di Coppa Italia

Poi c’era stata l’esultanza polemica dell’attaccante belga dopo il rigore dell’1-1 ed infine si era registrata la vergognosa rissa che ha visto come protagonisti principali Cuadrado ed Handanovic. Il giudice ha deciso per tre giornate di squalifica inflitte al colombiano ed una ai due calciatori nerazzurri. In più sono stati fissati 20mila euro di multa a Baccin per frasi ingiuriose nei confronti di Massa. Il Giudice Sportivo ha anche imposto la chiusura per un turno della Tribuna Sud Allianz Stadium. Che significa? Che la Juventus, dopo le trasferte con Lazio e Sassuolo e i due match di Europa League con lo Sporting Lisbona, giocherà la prossima partita casalinga di campionato senza il sostegno della curva.

Juve senza la curva contro il Napoli

E attenzione: si tratterà il prossimo 23 aprile di quella contro il Napoli, Il Giudice Sportivo ha emesso provvedimento “considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato ‘Tribuna Sud’ levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu”.