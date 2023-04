I cori razzisti contro Lukaku fanno il giro del mondo e suscitano indignazione

I cori razzisti contro Romelu Lukaku dopo l’infuocato match di Coppa Italia contro la Vecchia Signora ed un finale da cancellare in ordine a fairplay fanno il giro del mondo e suscitano indignazione. Dopo i fermissimi comunicati di condanna di Inter e Juve l’ultimo a dire la sua è stato Kylian Mbappé.

I cori razzisti contro Lukaku indignano il mondo

Da quanto si apprende la vicenda legata agli episodi vergognosi a margine del derby d’Italia tiene banco e suscita sdegno ovunque. Il dato è che quei cori razzisti contro Lukaku, in occasione di Juventus-Inter, hanno fatto il giro del mondo e i media spiegano come in giornata siano arrivate anche le reazioni dei due club interessati. Ma non solo quelle. Infatti oltre a diversi messaggi di vicinanza all’attaccante belga ve ne sono stati alcuni di molto pertinenti. L’ultimo è stato quello di Kylian Mbappé.

Mbappé: “2023 e sempre gli stessi problemi”

L’attaccante ha pubblicato un messaggio nelle sue stories, dopo aver ripostato il post pubblicato da Lukaku: “2023 e sempre gli stessi problemi. Ma non ve lo lasceremo fare. Tutti contro il razzismo”. Dal canto suo il presidente di Roc Nation, la società che gestisce i diritti d’immagine di Lukaku, ha pubblicato sui social un lungo messaggio. La sua è una fermissima critica dopo quanto accaduto all’Allianz Stadium nel finale di Juventus-Inter.