Il Milan batte 3-1 il Verona a San Siro e chiude il campionato al terzo posto nella notte di festa per Zlatan Ibrahimovic, che saluta i rossoneri. I veneti escono sconfitti ma non sono retrocessi, vista la contemporanea sconfitta dello Spezia. A segno due volte Leao, poi Giroud, non basta il gol di Faraoni.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Florenzi, Pobega, Adli, Bakayoko, Vranckx, Saelemaekers, De Ketelaere, Origi, Rebic

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso Depaoli; Ngonge, Sulemana; Djuric. All. Zaffaroni. A disp. Perilli, Berardi, Zeefuik, Doig, Verdi, Lazovic, Hrustic, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Dawidowicz, Abildgaard, Kallon, Gaich, Coppola

Il primo tempo

Il Milan gioca per chiudere davanti ai tifosi rossoneri nel migliore dei modi. Il Verona si gioca la vita calcistica invece, visto che a San Siro c’è in ballo la salvezza. Il primo tempo si conclude però con il gol di Giroud, che sposta la bilancia dalla parte di Pioli e complica i piani di salvezza dei veneti.

La ripresa

Il Verona reagisce e trova il gol del momentaneo pareggio con Faraoni. I rossoneri di Pioli non ci stanno e con la doppietta di Leao fanno calare il sipario a San Siro, con il Verona che perde e domenica prossima si giocheranno la permanenza in Serie A con lo Spezia, uscito sconfitto dall’Olimpico contro la Roma. Un finale di campionato al cardiopalma, dunque.

L’addio di Ibrahimovic

Gli occhi, ovviamente, sono puntati sul fuoriclasse svedese, che stasera saluta definitivamente il Milan dopo due scudetti vinti nelle altrettante parentesi in rossonero. Occhi lucidi e commossi, con un Ibrahimovic probabilmente mai visto così emozionato, che raccoglie l’ultimo abbraccio dei suoi tifosi. E lo striscione dedicato dalla curva rossonera è emblematico: “God-Bye”.