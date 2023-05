Le formazioni ufficiali

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri.

A disp.: Dmitrović, Flores, Montiel, Rekik, Suso, Jordán, Mir, Nianzou, Lamela, Marcão, Gómez, Bueno

All. José Luis Mendilibar

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Belotti, Llorente, Camara, Wijnaldum, Bove, Zalewski, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy

All. José Mourinho

Il primo tempo

Come altamente prevedibile, Siviglia e Roma giocano i primi venti minuti ampiamente sui nervi. Ritmo molto spezzettato e squadre che non ci pensano minimante a concedere campo. Ne viene fuori una gara non spettacolare, ma il guizzo vincente arriva grazie all’uomo più atteso, quel Dybala in bilico fino all’inizio della partita che al 35′ viene servito perfettamente da Mancini e sblocca la partita, portando avanti la banda Mourinho, che soffre la reazione degli spagnoli ma chiude avanti il primo tempo.

La ripresa

Nel secondo tempo gli andalusi ripartono da dove avevano chiuso la prima frazione di gioco, mettendo all’angolo la Roma Il match resta nervoso, ma il Siviglia trova il gol del pareggio con Ocampos. Paura poi per un rigore inizialmente assegnato agli spagnoli, che viene tolto dal direttore di gara Taylor.

Supplementari e rigori

La contesa si prolunga e Siviglia e Roma si giocano la finale di Europa League prima ai supplementari, dove resistono equilibrio e 1-1. Si decide tutto ai rigori, dove sbagliano Mancini e Ibanez, con Montiel che segna il rigore decisivo. La coppa torna tra le mani degli andalusi.