Per diversi utenti su Sky c’è stato un piccolo incidente di percorso durante la finale di Europa League Siviglia-Roma. Audio e immagini non erano sincronizzate e il dettaglio non è sfuggito. Sono stati in molti gli utenti a lamentarsi della situazione sui social.

Qualcuno mi può dire se su sky la telecronaca è ancora sbagliata? #SivigliaRoma — 🌙🏆 (@theoista) May 31, 2023

Siviglia Roma, problemi tecnici Sky: cosa è successo

La premesse di questa partita non potevano che essere movimentate ed in effetti il clima che si respirava a Budapest ci dice molto della portata dell’evento. A quanto pare diversi tifosi che hanno seguito il match da casa non sono stati esenti dalle delusioni: durante la diretta gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare che c’era un problema non da poco legato all’audio: quest’ultimo arrivava infatti circa secondo prima rispetto alle immagini, un effetto che, a lungo andare risulta poco fruibile.

Prima della partita era stato ravvisato un altro problema

Poco prima che la partita avesse inizio, la redazione di Skysport aveva vissuto un episodio per certi versi spiazzante e imbarazzante. L’inviato Angelo Mangiante aveva preso la linea per raccontare qual era l’atmosfera che si stava respirando in quegli istanti del pre-partita. Un coro dei tifosi giallorossi ha impedito che il giornalista potesse prendere parola: “È una serata emozionante anche per noi… è un po’ esagerato dai”, è il commento della regia sulla vicenda che ha infine dichiarato: “È una serata emozionante anche per noi […] è un po’ esagerato dai”.