Serie A, Juventus-Lazio 2-0: gol di Vlahovic e Morata

L'ultima partita di Chiellini e Dybala è stata segnata da un ottimo primo tempo. La Juventus sta conducendo contro la Lazio per 2-0.

All’Allianz Stadium in questo primo tempo di Juventus-Lazio non sono mancate le emozioni. I bianconeri stanno conducendo la partita con il punteggio di 2-0. Gol di Vlahovic (10′) e Morata (36′).

Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali

Di seguito vediamo le due formazioni scese in campo alle 2o.45:

Juventus (4-2-3-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson; Pedro, Cabral, Zaccagni

Mille emozioni nell’ultima partita di Giorgio Chiellini

Juventus-Lazio è stata la partita dei grandi addii. Colonne portanti come il capitano Paulo Dybala e Giorgio Chiellini smetteranno di vestire la maglia bianconera. Particolarmente commoventi in particolare le parole di saluto sui social da parte di dirigenti sportivi, ma anche giocatori come Bonucci e Barzagli.

L’emozione è poi cresciuta nel corso della partita quando al 18esimo del primo tempo Chiellini ha lasciato il campo cedendo così il passo a De Ligt. Il pubblico ha risposto con una standing ovation culminata con un grande abbraccio virtuale con tutto lo stadio: 17 anni e ben 560 presenze con la maglia bianconera. Pochi altri hanno fatto come lui. La fascia infine non poteva che passare a Dybala.