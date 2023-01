Allo stadio di San Siro si sta giocando Milan-Roma. I rossoneri sono in vantaggio grazie alla rete di Kalulu. Proteste in campo.

L’atmosfera si è fatta particolarmente calda durante il match tra Milan e Roma.

Ad appena otto minuti dal fischio di inizio sono stati ammoniti i due giallorossi Celik e Mancini. Quest’ultimo è stato diffidato. Per lui non ci sarà la partita contro la Fiorentina. Proteste in campo tra cui quelle di Foti.