Anya Panchal, una ragazza di 35 anni originaria di Ilford, Essex, ha ammesso di non aver mai avuto un appuntamento e di essere ancora vergine a causa di un’ansia sociale paralizzante.

Sesso, vergine a 35 anni: “Il pensiero di baciare qualcuno mi fa stare male”

La donna ha raccontato che preferirebbe starsene a casa, piuttosto che socializzare e incontrare un uomo. Anya, tuttavia, non vorrebbe rimanere da sola per sempre. Spera, infatti, di riuscire a superare la sua ansia sociale e di incontrare presto il partner giusto. È stata un’osservatrice attenta delle storie d’amore delle sue amiche e per questo percepisce di vivere nella loro ombra. Desidera di poter uscire dalla sua zona di comfort per sperimentare il fatidico primo bacio. Ammettendo di trovare terrificante parlare con gli uomini, Anya dice anche che il suo “stomaco si ribalta” al pensiero di incontrare e parlare con l’altro sesso, ma sa che deve cambiare le sue abitudini per trovare un compagno.

L’ansia sociale

I suoi problemi sono iniziati a 16 anni, quando la sua battaglia contro la depressione e l’ansia ha preso piede. Si isolava a casa ed oggi si sente come se si fosse persa gli anni d’oro dell’adolescenza. Soffrendo di ansia sociale, è stata vittima di bullismo durante l’infanzia, il che l’ha portata a sentirsi terrorizzata dagli incontri con le persone e troppo timida per parlare con gli uomini. Per questo ora sceglie di mangiare il budino a casa piuttosto che andare in un pub. Si è, tuttavia, decisa a cambiare strada dopo un esaurimento nervoso nel 2010.

Il desiderio di qualcosa di più

Ad oggi la 35enne vive ancora a casa con i genitori, ma è determinata a dare una svolta alla sua vita sentimentale. “Non ho mai avuto la sicurezza di poter anche solo parlare con un uomo, per non parlare di un appuntamento. Non saprei cosa dire, tutti i miei amici sono sposati e hanno figli, e mi fa sentire come se vivessi nella loro ombra” ha ammesso, aggiungendo: “Non ho mai dato un bacio romantico come quelli che si vedono nei film, mi sembra strano essere ancora vergine alla mia età. I miei genitori sono sposati da 40 anni e vogliono solo vedermi felice, ma con la persona giusta”.