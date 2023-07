Orrore in Sicilia. Nella serata di mercoledì 5 luglio un ragazzo di diciannove anni chiama la polizia perché da ore i genitori non rispondono al telefono. Tornato a casa, trova il padre impiccato alla porta della sua stanza da letto e la madre morta a terra.

Le vittime

Prima un omicidio, poi un suicidio. Lo dicono gli inquirenti, ma l’esatta dinamica di quanto accaduto nel quartiere popolare Fontanelle di Agrigento è ancora da comprendere. I protagonisti si chiamano Daniele Gallo Cassarino, quarantasettenne che fino a pochi mesi fa lavorava in una ditta di smaltimento dei rifiuti, e Ilenia Bonanno, sua moglie di due anni più piccola. Da una primissima ricostruzione sembrava che la donna fosse stata sgozzata con un coltello, ma sembra che gli accertamenti medico-legali smentiscano la circostanza tanto da richiedere l’autopsia sul cadavere della vittima. La coppia aveva due figli: al ragazzo diciannovenne si aggiunge un fratello minore di quindici anni.

Le indagini

Aperte le indagini sul caso, la polizia si sta occupando degli interrogatori ad amici e familiari di Cassarino e Bonanno, che raccontano di un tunnel despressivo in cui l’uomo era finito e che lo aveva portato a lasciare il lavoro. Da mesi era la moglie che, attraverso un impiego come commessa in un negozio, provvedeva al sostentamento dell’intera famiglia. Ieri sera, l’ennesima (presunta) lite: i vicini di casa li hanno sentiti urlare. Per l’ultima volta.