Sette consigli per approcciarsi al meglio all’assunzione di integratori

Di integratori si parla spesso ma, purtroppo, non lo si fa sempre nel modo giusto. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tende ad approcciarsi al loro utilizzo senza la vera consapevolezza di come muoversi.

Per evitare conseguenze spiacevoli per la salute, è essenziale considerare diversi aspetti. Nelle prossime righe, abbiamo raccolto sette consigli che è importante mettere in pratica.

Acquista in maniera sicura

Quando si parla di consigli per assumere in maniera intelligente gli integratori, un doveroso cenno va dedicato agli acquisti sicuri. Scegli come canale di riferimento la farmacia o siti autorizzati.

Ancora una volta ci viene in aiuto un esempio concreto. Un portale come quello della Farmacia Dr Max, molto apprezzato da chi cerca integratori e dietetici online, ha un footer che ci fornisce informazioni preziose. Possiamo trovare sia la Partita IVA della società, sia l’attestazione del fatto che, quando si parla del sito sopra citato, si inquadra una parafarmacia autorizzata dal Ministero della Salute. Non manca il bollino apposito che rimanda al sito dell’appena menzionato dicastero, aprendo una pagina dove si specifica che Dr Max è un soggetto autorizzato al commercio online di medicinali.

Un altro consiglio per acquistare integratori in sicurezza prevede il fatto di diffidare dei siti ricchi di recensioni entusiasmanti scritte da profili difficili da identificare.

Rivolgiti prima al medico curante

“Perché dovrei farlo se gli integratori non sono farmaci?”: questa domanda sorge spontanea e ha senso. Fondamentale, però, è rivolgersi comunque al proprio medico in quanto gli integratori hanno ingredienti le cui peculiarità possono fare una grossa differenza per la salute.

Ci aiuta molto in questo caso l’esempio degli integratori a base di acido folico, fondamentale in diverse fasi della vita della donna, per esempio l’inizio della gravidanza (aiuta a prevenire i difetti a carico del tubo neurale del bambino). Nelle donne con mutazione MTHFR, che provoca un aumento considerevole dei livelli di omocisteina nel sangue, è necessario assumere integratori con folati in forma attiva.

Se non ci si rivolge al proprio medico prima di iniziare a prendere i supplementi, non si può avere la benché minima idea anche della natura del problema.

Rispetta le indicazioni riguardanti i momenti di assunzione

Rispettare le indicazioni riguardanti i momenti di assunzione degli integratori è cruciale. Si tratta di un aspetto che può fare la differenza per quanto riguarda l’assorbimento dei nutrienti.

Segui una dieta sana

Anche se viene riportato sulle confezioni dei prodotti e ripetuto ogni volta quando si discute di integratori, l’importanza della dieta sana è un concetto che non fa mai male ribadire. Se non si assume una quantità sufficiente di frutta, per esempio, non ha senso prendere il multivitaminico di ultima generazione del brand che sta sbancando online. Tutto deve partire dal piatto.

Monitora le reazioni del corpo

Gli integratori possono provocare effetti collaterali? In alcuni casi sì. Tutto dipende dai loro ingredienti. Può capitare di iniziare a prendere un supplemento caratterizzato dalla presenza di un frutto al quale si è allergici o ipersensibili e non lo si sa. Premettendo l’importanza di sottoporsi periodicamente a prove allergiche ricordiamo che, qualora dovessero palesarsi dei sintomi fastidiosi, la prima cosa da fare è contattare il medico curante.

Non consigliare integratori ai tuoi amici

Come accennato nelle righe precedenti, l’integrazione deve essere personalizzata. Se un prodotto va bene per te, non è detto che sia lo stesso per un tuo amico o un parente.

Utilizza solo prodotti autorizzati dal Ministero della Salute

Ultimo ma non meno importante consiglio per approcciarsi in maniera sicura all’integrazione prevede il fatto di utilizzare solo prodotti autorizzati dal Ministero della Salute. Sul sito del dicastero, è presente un elenco, in ordine alfabetico, di tutti i supplementi la cui vendita è legale nel nostro Paese.