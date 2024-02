Settimana corta in Germania

La settimana corta arriva in Germania? A Berlino, la capitale di Stato, sta iniziando un periodo di sperimentazione che riguarda proprio la settimana corta. Saranno coinvolte ben quarantacinque aziende. La prova durerà sei mesi. In Europa questa non sarebbe certo una novità. Oltre alla sperimentazione tedesca, infatti, la settimana corta è già stata adottata da, in maniera abbastanza similare, anche in Spagna, in Svezia, in Finlandia ed in Islanda.

Settimana corta, perché?

In tanti vorrebbero avere la settimana lavorativa corta per poter avere dei benefici, un benessere che farebbe solo del bene. Inoltre, lavorare meno giorni, potrebbe portare ad impegnarsi professionalmente anche chi non aveva intenzione di lavorare sette giorni su sette. D’altronde è risaputo che in Germania determinate situazioni lavorative sono molto particolare. Nel senso che in molti settori professionali specifici, mancano gli impiegati qualificati.

Ed in Italia?

Leggendo questo articolo qualcuno si chiederà: ed in Italia? Da noi non esistono sperimentazioni sulla settimana corta ma senz’altro ci sono tante società che la applicano, che la provano. Basta pensare, solo per fare un esempio, ad Intesa San Paolo. L’azienda è infatti stata tra le primissime in Italia in questo senso.