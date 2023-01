Sgomberata una palazzina in Sardegna: paura per i residenti

Una palazzina è stata sgomberata a causa di un rischio di crollo imminente.

La struttura è a Cagliari e le persone al suo interno sono dovuto scappare via in pochissimo tempo con lo stretto necessario.

Sul posto sono giunti i tecnici comunali della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona in cui è sita la palazzina. Ci troviamo a Cagliari, per la precisione a via Dettori civico 27. La notizia si apprende da L’Unione Sarda che ha anche comunicato il peggioramento della situazione a causa di numerose crepe individuate dalla Protezione Civile e dai pompieri.

Coloro che erano nella palazzina sgomberata, tra cui molti lavoratori di studi professionali, hanno dovuto abbandonare l’edificio in davvero poco tempo.

Prevenire è meglio che curare

Il tempestivo intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco ha evitato una tragedia dato che non ci sono state vittime, feriti e dispersi, anche durante l’evacuazione. Ovviamente la palzzina non era crollata ma il rischio era elevato. Per evitare che accada il peggio è necessario imparare dagli errori commessi in altri occasioni.

In questo caso è stato più che giusto agire preventivamente dato che comunque la condizione della struttura, come già affermato in precedenza, tende sempre a peggiorare.