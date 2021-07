Shakira rischia il carcere: il processo per evasione fiscale

Shakira potrebbe rischiare il carcere per evasione fiscale per una cifra pari a 4,5 milioni di euro.

Guai in vista per Shakira: la cantante potrebbe rischiare il carcere a causa della sua presunta evasione fiscale per 14,5 milioni di euro.

Shakira: il processo

Shakira dovrà rispondere di evasione fiscale per 14,5 milioni di euro difronte alla corte spagnola: la residenza reale della cantante infatti non sarebbe coincisa con quella fiscale e per questo potrebbe rischiare persino il carcere.

Nel 2011 la cantante si è trasferita in Spagna con il fidanzato Gerard Piqué – padre dei suoi due figli -ma fino al 2015 ha mantenuto la sua residenza alle Bahamas. Al momento la cantante non ha commentato la questione ma sembra che i suoi legali considerino la vicenda in maniera diversa dalle autorità spagnole: come altri artisti di fama internazionale Shakira ha svolto buona parte del suo lavoro in tournée internazionali e pertanto i suoi legali sostengono che i suoi guadagni non possano essere tassati solo in Spagna.

Shakira: la vita privata

Shakira è legata sentimentalmente al calciatore Gerard Piqué, con cui ha avuto i suoi due figli, Milan (nato nel 2013) e Sasha (nato nel 2015). La cantante ama trascorrere il tempo in compagnia dei suoi bambini e lei stessa ha confessato che dopo i problemi da lei avuti alle corde vocali avrebbe pensato di abbandonare la carriera musicale per dedicarsi completamente ai suoi due bambini.

Oggi la cantante e il calciatore sono più uniti che mai e Shakira ha confessato di non ritenere fondamentale il matrimonio: “Avere due figli insieme mi fa sentire già abbastanza sposata, senza contare che le nostre vite e le nostre carriere sono completamente dedicate all’altro.

Non credo serva un pezzo di carta a rendere tutto ciò un matrimonio.” Piqué ha più volte manifestato il desiderio di sposarla anche in diretta tv.

Shakira: il ritiro

Dopo un periodo di lontananza dalle scene Shakira ha rivelato di aver pensato al suo ritiro definitivo. A farle cambiare idea sarebbe stato il suo compagno Gerard Piqué: “È intervenuto Gerard. Mi ha detto chiaro e tondo che non mi avrebbe mai permesso di andare in pensione.

“Ragazza, ti ritirerai quando non avrai più niente da dire. Ora vai là fuori e fai quello che sai fare”. Aveva ragione. Ero solo spaventata. Di più: terrorizzata”, ha dichiarato la stessa cantante.