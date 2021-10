Shannen Doherty parla del tumore: “Al quarto stadio, ma posso lavorare”

Shannen Doherty, ex attrice di Bevery Hills, da anni lotta contro un tumore al seno che ancora non le impedisce di lavorare.

L’ex attrice di Beverly Hills torna a parlare del tumore al seno che l’ha colpita nel 2015, con una forza di volontà straordinaria: “Sono ormai al quarto stadio, ma ho girato tre film e voglio dimostrare che i malati di cancro possono comunque lavorare”.

Shannen Doherty e il tumore: “Al quarto stadio, ma lavoro”

Shannen Doherty, ex attrice conosciuta per il ruolo di Brenda in Beverly Hills dal 2015 lotta contro un tumore al seno, ma questo male non l’ha affatto abbattuta, anzi.

L’attrice 50enne torna a parlare delle sue condizioni, ma anche della sua carriera che in questi anni non si è fermata. Nel 2021 ha girato ben tre film: “Prove mortali“, remake della pellicola del 1997 con Hilary Swank, “List of Lifetime“, e “Fortess”, film che ha sentito molto da vicino, dato chr parla di una donna che come lei lotta contro un tumore al seno.

“Il tumore si trova al quarto stadio, ma io continuo a lavorare e dimostro come i malati di cancro possano comunque lavorare“, così ha dichiarato Doherty.

Shannen Doherty: “Il tumore non è sinonimo di fine vita”

“Il miglior esempio che posso continuare a dare agli altri malati di cancro e al mondo esterno che non ha il cancro è mostrare loro che aspetto ha un malato di tumore. Possiamo lavorare. Per quanto mi riguarda, sto solo cercando di vivere al massimo delle mie possibilità, per essere il miglior esempio in questo momento“, così ha dichiarato l’attrice alla rivista Variety.

Lavorare in quelle condizioni di salute però non si è rivelato facile, sia per lei che per i produttori cinematografici, che spesso le hanno chiuso la porta in faccia, tra paure e timori: “Lavorare così nonon è sempre stato facile. Ma cancro al quarto stadio, non significa la fine della vita, al contrario“.

Shannen Doherty, la convivenza con il tumore

Nel 2019 il tumore al seno si è ripresentato, e purtroppo ha raggiunto il quarto stadio metastatico. Risulta ancora curabile, ma i medici le hanno dettio che dovrà conviverci per il resto della vita.

Shannen Doherty ha cambiato anche la sua vita sui social. Nonostante pubblichi ancora due/tre post a settimana, ha deciso di rendere meno partecipi i suoi follower della sua esperienza con il male incurabile.

“In questo momento sto usando tutta quell’energia e la sto dando a me stessa“, così ha dichiarato l’attrice che dalla celebrità sui tabloid nei decenni passati, ora chiede solo un po’ di intimità e pace per se stessa.