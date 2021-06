Gunther di Friends, il dramma: “Ho un cancro al quarto stadio, non cammino più”

James Michael Tyler, che ha vestito i panni di Gunther nella serie cult Friends, ha dichiarato di avere un cancro.

L’attore James Michael Tyler, che per le 10 stagioni di Friends ha vestito i panni del barista Gunther, ha annunciato di lottare dal 2018 contro un cancro alla prostata che si è rapidamente diffuso alle ossa.

Oggi l’attore non sarebbe più in grado di muovere la parte inferiore del corpo e per questo avrebbe deciso di non prendere parte alla reunion di Friends (se non attraverso un breve intervento via Zoom), nonostante lui stesso abbia ammesso di considerare la famosa serie cult uno dei momenti più importanti e felici della sua vita.

“Sono stato molto felice di aver potuto partecipare. È stata una mia decisione non essere presente fisicamente perché non volevo dire ’Oh, comunque Gunther ha il cancro”. “Quelli in Friends sono stati i 10 anni più memorabili della mia vita”, ha dichiarato l’attore, che ha anche invitato i suoi fan a fare prevenzione perché la sua malattia (ora al quarto stadio) sarebbe affrontabile se presa in tempo.

James Michael Tyler si è sottoposto ad un lungo percorso di cure per cercare di curare il tumore.

Gunther di Friends: l’omaggio alla serie cult

Gunther ha dichiarato che i 10 anni da lui trascorsi sul set di Friends sono stati tra i più felici della sua vita ein occasione del 15º anniversario di Friends aveva aperto a Londra una riproduzione temporanea del Central Perk, celebre caffetteria in cui lavorava nella sit-com.

Guntherdi Friends: le polemiche e il revival

Durante la partecipazione a Friends fu lo stesso attore a svelare di esser stato vittima di una vera e propria “persecuzione” da parte di alcuni fan della sit-com che lo accusarono della rottura (nella finzione della serie cult) tra Ross e Rachel. A oltre 20 anni dall’uscita della prima puntata della serie cult i protagonisti di Friends si sono ritrovati sul set per un’attesa reunion della serie, uscita il 27 maggio 2021 su HBO e a lungo rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus. In tanti tra i fan della famosa serie hanno accolto con estrema gioia la notizia della sua uscita, attesa per moltissimo tempo.