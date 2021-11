Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati: l’annuncio

Shawn Mendes e Camila Cabello hanno annunciato pubblicamente di aver messo fine alla loro relazione.

A due anni dall’inizio della loro storia d’amore, Shawn Mendes e Camila Cabello hanno annunciato via social di essersi lasciati.

Shawn Mendes e Camila Cabello: la rottura

La storia d’amore tra Shawn Mendes e Camila Cabello è naufragata come un fulmine a ciel sereno: ad annunciare la fine della storia d’amore è stata la stessa coppia che, via social, ha rilasciato un comunicato ufficiale per aggiornare i fan.

I due artisti hanno dichiarato di essersi separati pacificamente: “Hey ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma il nostro amore l’uno per l’altra come essere umani è più forte di sempre. Abbiamo iniziato la nostra relazione come amici e continueremo ad esserlo. Apprezziamo così tanto il vostro supporto sin dall’inizio. Camila e Shawn”. Al momento non sono chiari i motivi che avrebbero spinto i due a dirsi addio e in tanti tra i loro fan hanno manifestato il loro dispiacere per la notizia.

Shawn Mendes: la storia d’amore

I due cantanti sono stati amici per moltissimi anni prima di uscire allo scoperto in qualità di coppia a partire dal 2019. Mendes era stato il primo ad accorgersi di provare qualcosa per la collega che, più tardi, gli aveva confessato di provare gli stessi sentimenti: “Penso che stavo insistendo da molto tempo su cosa provavo per lei. A un certo punto mi trovavo in Canada ed ero a cena con due miei amici, quando mi è arrivato un suo messaggio che diceva: “Okay, va bene.

Mi piaci. Okay, qui c’è qualcosa”, aveva confessato il cantante, e ancora: “Lei è molto paziente con me, specialmente quando sono stressato. Mi manda messaggi. E quando sono irritabile e mordo, lei mi dice: ‘Va bene, ti amo. Non importa cosa succeda, io ti amo’. Questa è vera forza, pazienza e amore. È fantastico, è come in un film”.

Shawn Mendes e Camila Cabello: la vita privata delle due star

Mendes è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e non si hanno notizie delle sue liaison prima dell’incontro con Camila Cabello.

La cantante cubana invece ha vissuto due importanti liaison prima d’incontrare il cantante: in passato è stata legata al collega cantautore Austin Mahone e al dating coach britannico Matthew Hussey.