Il campione olimpico Dick Fosbury, leggenda dell’atletica leggera, è morto all’età di 76 anni

Morto Dick Fosbury per una recidiva di linfoma

Ad annunciare la scomparsa di Dick Fosbury con un post su Instagram è stato il suo Ray Schulte: “È con il cuore pesante che devo annunciare che l’amico e cliente di lunga data Dick Fosbury è morto pacificamente nel sonno domenica mattina presto dopo una breve recidiva di linfoma”.

Aveva rivoluzionato il salto in alto

L’agente di Fosbury ha detto anche: «Di lui, gli allenatore che lo videro esibirsi, dissero: “Il ragazzo si romperà il collo“. Ma nulla di tutto ciò è mai successo, anzi. Fosbury rivoluzionò completamente la sua specialità. Era un periodo in cui imperava lo stile ventrale, e lui con lo scavalcamento all’indietro dell’asticella riuscì a diventare campione olimpico, affermando ironicamente: “Un grande passo avanti all’umanità”».

L’inventore dello scavalcamento all’indietro

L’atleta, infatti, è considerato il vero e proprio inventore del salto in alto come lo conosciamo oggi, cioè con lo scavalcamento all’indietro. In passato invece era diffuso lo stile ventrale dove il salto non veniva fatto all’indietro, ma con la pancia verso l’asta. Con lo scavalcamento all’indietro, Dick Fosbury, vinse un oro alle olimpiadi di Messico ’86. E pensare che nella sua autobiografia Wizard of Foz (Il mago di Foz) si definiva “uno dei peggiori saltatori in alto dello stato”.