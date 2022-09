Il suo sogno è arrivare ad assomigliare quanto più possibile ad un demonio, perciò si fa impiantare un nuovo paio di corna per sembrare il diavolo

Sui social è diventato una vera star, magari non proprio in ordine a canoni classici di bellezza ma a lui si piace così e soprattutto piace così alla sua signora che per inciso è “peggio” di lui in quanto a scelte estreme, perciò un uomo si fa impiantare un paio di corna per sembrare il diavolo.

Sta diventando virale la vicenda estetica del 52enne argentino Victor Hugo Peralta, che solo nella sua ultima “fiata” di abbellimento ha speso 400 euro per la sua ultima aggiunta al look che ha scelto.

Si fa impiantare un paio di corna

Quale look? Quello che lo sta portando ad assomigliare il più possibile ad un demonio. E con 400 euro Victor si è concesso due corna nuove di zecca. Tanto ha speso l’uomo per farsele impiantare sottopelle e per assomigliare così sempre più a un vero diavolo.

Ma le corna sono solo una new entry: come spiegano i media esse “vanno ad aggiungersi a sette spuntoni di metallo che escono dalla fronte e a quattro impianti a forma di stella”.

Il record da Guiness della coppia

Ovviamente Victor posta con assiduità video e foto delle sue trasformazioni su Instagram, dove ha migliaia di follower. L’aspirante demonio è sposato con Gabriela, anche lei amante dei tatuaggi e dei piercing estremi, tanto che i due in coppia sono nel Guinness dei Primati come quella che ha subito più modifiche al proprio corpo.