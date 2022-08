Patrizia De Blanck: “Il diavolo voleva impossessarsi di me”

Patrizia De Blanck ha fatto una confessione inaspettata sul suo rapporto con la fede.

Patrizia De Blanck ha confessato quanto sia importante per lei il suo rapporto con la fede e ha dichiarato di aver sconfitto il diavolo con la preghiera.

Patrizia De Blanck e il diavolo

L’ex concorrente del GF Vip Patrizia De Blanck ha fatto alcune confessioni inaspettate sul suo rapporto con la fede.

Negli anni ’90 la madre di Giada De Blanck sarebbe stata legata a un uomo di nome Mino e, mentre era a casa, avrebbe iniziato a sentire una voce che, secondo lei, sarebbe stata quella del diavolo.

“A un certo punto sentii una voce stentorea che mi chiamava. Ero convinta fosse Mino e invece proveniva dal piccolo Budda. Parlava con un linguaggio antico. Solo con il tempo capii che era il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima attraverso quella statuina”, ha dichiarato Patrizia De Blanck, che ha anche aggiunto:“Se non cedi, se non ti sottometterai a me, il tuo cane farà una brutta fine, lo ammazzerò”.

E in effetti giorni dopo il mio cane cadde da un’impalcatura e si sfracellò al suolo. A quel punto iniziai a combattere il diavolo con la forza delle preghiere, con il sostegno di Dio”.

Il GF Vip

Patrizia De Blanck ha dichiarato che potrebbe prendere parte alla settima edizione del GF Vip e, secondo i rumor in circolazione, insieme a lei sarà presente l’amico Lorenzo Castelluccio.