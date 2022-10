Si ferisce al collo con una motosega mentre taglia un albero: morto a 53 anni

Tragedia a San Giovanni Lipioni, in Abruzzo, dove un uomo si ferisce al collo con una motosega mentre taglia un albero: Claudio è morto a 53 anni

Tragedia a San Giovanni Lipioni, in Abruzzo, dove un 53enne si ferisce al collo con una motosega mentre taglia un albero: l’uomo purtroppo è morto. Claudio Donatone Grosso perde la vita in un terribile incidente domestico in provincia di Chieti. Il 53enne è stato trovato riverso a terra con una profonda ferita al collo.

La vittima, che di professione era odontotecnico, pare si fosse recato in una sua proprietà in campagna con l’intento di tagliare un albero di noce.

Si ferisce al collo con una motosega e muore

I media spiegano che è bastato un attimo di distrazione e l’attrezzo a motore gli è sfuggito dalle mani, ferendolo su un lato del collo. A fare la macabra scoperta un vicino di casa che ha immediatamente allertato i soccorsi del 118.

Da Pescara è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza ma quando il velivolo è atterrato Claudio era già spirato.

Il cordoglio di concittadini e sindaco

Il 53enne era molto conosciuto nella piccolo paese del teatino e sono stati tanti sono stati i messaggi di cordoglio “alla famiglia, alla compagna e di grande dispiacere per la bimba di 3 anni”. Il primo cittadino di San Giovanni Lipioni, Nicola Rossi è immediatamente accorso sul luogo della tragedia ed ha commentato: “Era una bravissima persona, un’ottima persona, che nella sua vita ha anche un sofferto“.