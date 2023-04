Si schianta in scooter sull'Aurelia: morto ragazzo di 25 anni

Si schianta in scooter sull'Aurelia: morto ragazzo di 25 anni

Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo che, nella mattinata di oggi, ha fatto un incidente con il suo scooter. Il giovane stava guidando la moto sull’Aurelia, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Inutile l’intervento dei soccorsi.

Dramma in Liguria, dove nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 22 Aprile, un ragazzo di 25 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto sull’Aurelia. Il giovane stava guidando il suo scooter tra Pieve Ligure e Sori quando, per motivi ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito per schiantarsi. La botta è stata molto violenta, con il ragazzo che è stato sbalzato lontano dallo scooter.

La dinamica dello schinato e l’intervento dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni, pare che l’incidente sia stato del tutto autonomo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno provato in tutti i modi a rianimare il ragazzo, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi. Il 25enne è morto pochi attimi dopo lo schianto.