Siccità al Nord Italia, il Po in secca fa riemergere un carro armato nazista

La siccità di quest'ultimo periodo nel Nord Italia ha causato una forte secca nel fiume Po, che ha fatto emergere i resti di un carro armato nazista

Nelle regioni del Nord Italia permane la situazione di siccità che sta causando diverse secche nei fiumi. Anche il Po, il fiume più importante d’Italia, ha conosciuto una forte secca che ha riportato alla luce i resti di un carro armato nazista.

Secca nel fiume Po, emerge un carro armato nazista della Seconda Guerra Mondiale

Il livello dell’acqua del fiume Po si è abbassato di parecchio in diversi punti, facendo emergere alcune interessanti reliquie risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Negli scorsi giorni tra Pomponesco e Gualtieri è stata rinvenuta un’imbarcazione affondata dai nazisti negli ultimi anni della guerra, mentre a Sermenide è stato trovato un cingolato tedesco abbandonato durante la ritirata nel 1945.

Il ritrovamento del carro armato nazista, le parole di Simone Guidorzi

Simone Guidorzi, il direttore del Museo della Seconda guerra mondiale del fiume Po, ha definito questo ritrovamento: “Un’opportunità unica di recuperare un pezzo storico”.

Quel carro armato, da quanto è emerso, è stato abbandonato dai tedeschi nel fiume il 23 aprile 1945, per evitare che finisse in mani americane. “Il semicingolato è un modello Sd.Kfz.11 e pesa circa 7 tonnellate. Per estrarlo sono serviti quasi due giorni di lavoro. Abbiamo iniziato con dei badili, poi abbiamo avuto il supporto degli escavatori. I tedeschi in questa zona hanno abbandonato diversi mezzi. Molti sono stati subito recuperati, ma questo era finito in acque profonde.

Ora lo esporremo nel nostro museo”, ha spiegato ancora Guidorzi.