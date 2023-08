Sono giorni e settimane difficili per i turisti che arrivano o partono dall’aeroporto di Catania. Lo scalo è rimasto chiuso per qualche giorno, con tantissimi voli cancellati, a seguito dell’incendio di qualche settimana fa, e ieri ha subito un nuovo blocco per via dell’eruzione dell’Etna.

Sicilia, eruzione dell’Etna: riaperto l’aeroporto di Catania

Erano circa le 5 della mattina di ieri quando dalla Sicilia arriva la notizia che l’aeroporto di Catania avrebbe dovuto sospendere per qualche ora i voli previsti. Il vulcano Etna si era reso protagonista di qualche movimento eruttivo e, per questioni legate alla sicurezza, gli aerei erano stati fermati. Tutti i voli in partenza da Catania erano stati cancellati, mentre alcuni di quelli in arrivo erano stati dirottati su Trapani o Comiso.

Riaperto l’aeroporto: la notizia arriva oggi

Nella giornata di oggi, la società di gestione dello scalo catanese ha diramato una comunicazione ufficiale in cuidichiara la riapertura – dalle ore 6 di questa mattina – dell’aeroporto. La società consiglia comunque a tutti i passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree.