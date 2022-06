Sicilia, raggiunti i 46 gradi a Floridia (in provincia di Siracusa)

Allarme caldo in tutta Italia: in Sicilia è stata raggiunta la temperatura di +46 gradi, record in Italia per ora. Si assiste ad un'estate in anticipo.

Continua il caldo torrido, e in Sicilia arriva l’allerta Meteo: raggiunto il picco di +46 gradi Celsius a Floridia, in provincia di Siracusa.

Floridia in Sicilia supera i +46 gradi di temperatura

Tra Canicattini Bagni e Floridia, in provincia di Siracusa, si è registrata la temperatura più alta d’Italia in questi giorni: superati i +46°C.

Temperature record, stimate da buona parte degli osservatori europei, che dovrebbero infrangere ogni primato storico del periodo nel nostro Paese.

Floridia non è nuova ai record. L’anno passato, per l’esattezza l’11 agosto 2021, la città ha sfiorato i 49 gradi, collocandosi al vertice europeo da quando vengono fatte le rilevazioni.

Questo caldo torrido caratterizzerà anche altre zone dell’Italia: Roma e dintorni, ma anche Firenze e Bologna, dove ci si avvicinerà ai 38-39 gradi.

A spiegarlo nel dettaglio è stato Mattia Gussoni, tecnico meteorologo:

«Nelle ultime settimane abbiamo avuto un assaggio di quello che potrebbe avvenire nei prossimi mesi di luglio e agosto con frequenti ondate di calore interrotte da pericolosi break temporaleschi. La stagione estiva è cominciata quasi con un mese di anticipo quest’anno».

L’allerta meteo del ministero della Salute

L’allarme caldo viene lanciato anche dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano. Oggi, 27 giugno, 23 grandi città hanno il bollino arancione, due (Palermo e Perugia) sono rosse e solo Genova e Torino gialle.

La situazione peggiorerà progressivamente domani e dopodomani.

Per il 28 giugno le città ad elevato rischio (rosse) saliranno a 12, e 9 saranno arancioni. Solo 5 (Brescia, Bolzano, Genova, Milano e Torino) saranno appena più fresche (giallo).