Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha fatto tremare la terra in provincia di Messina, in Sicilia. Il fenomeno sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella serata di mercoledì 30 marzo. L’epicentro è stato individuato in zona Isole Eolie e ha avuto una profondità di 266 chilometri.