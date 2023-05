Rocco Siffredi si è scagliato contro il rapper Fedez e ha svelato i motivi per cui ha deciso di non prendere parte al suo podcast, Muschio Selvaggio.

Rocco Siffredi contro Fedez

Alcuni giorni fa Fedez ha svelato che Rocco Siffredi avesse deciso di declinare il suo invito a Muschio Selvaggio perché non sarebbe stato previsto alcun tipo di compenso per la sua partecipazione al podcast. A seguire è stato lo stesso attore a replicare alle parole del rapper specificando che, dall’Ungheria (dove vive) avrebbe dovuto pagare anche il volo aereo per raggiungere Milano e l’hotel in cui alloggiare. Siffredi ha anche tuonato: “Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva mi pagassi pure l’aereo. Ma se ne vada… dove dico io! Lui ovunque si trova vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese. Ma gratis”.

Al momento il rapper non ha replicato alle parole dell’attore e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà. Nel suo sfogo contro di lui Siffredi ha anche dichiarato: “Ma non era lui che qualche anno fa prendeva in giro i comunisti coi rolex? Adesso è lui che fa la figura del sinistroide arricchito che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…”.