Siffredi premiato a Ortona: è polemica

A Ortona, sua città natale, Rocco Siffredi ha ricevuto un premio per aver dato “lustro” alla sua città.

La questione ha generato enormi polemiche in rete.

Rocco Siffredi premiato a Ortona

Rocco Siffredi ha ricevuto il premio del 28 dicembre di Ortona, un riconoscimento che ogni anno viene assegnato “a un concittadino che ha dato lustro alla città e che ne ha promosso la conoscenza al di fuori dei confini comunali“. La questione ha sollevato un putiferio in rete visto che Siffredi, all’anagrafe Rocco Tano, si è fatto conoscere in Italia e all’estero come Re dei film per soli adulti.

L’attore, che di recente ha annunciato il suo ritiro dalle scene, ha comunque annunciato la sua gratitudine per il premio, che accetterà senza riserve: “E’ un messaggio molto bello, rivolto ai giovani: fate quello che avete sempre desiderato, fatelo con passione e siate tenaci, senza vergognarvi. Le polemiche? Senza, che mondo sarebbe…”.

Siffredi ha fatto sapere anche che si recherà alla premiazione con tutta la famiglia e ha aggiunto che per lui si tratterebbe del premio più importante della sua intera carriera.

“Questo è sicuramente il premio più importante che abbia mai ricevuto. Ho accettato con convinzione perché credo che i tempi siano ormai maturi, dopo aver lavorato tanto”, ha detto.

Di recente Siffredi ha annunciato il suo ritiro dalle scene e ha confessato di soffrire di dipendenza da sesso, patologia di cui secondo lui soffrirebbe anche Francesco Totti.