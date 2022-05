Signorini ha scelto la prima opinionista per il GF Vip 7: il nome in trattativa

Sarebbero in corso trattative per la nuova opinionista del GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere e chi potrebbe essere.

Ora che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno entrambe confermato che non saranno presenti alla settima edizione del GF Vip, sembra che siano in corso trattative per un altro famoso volto tv per il ruolo all’interno del programma.

Signorini: la nuova opinionista

Secondo indiscrezioni sarebbero in corso trattative tra la produzione del Grande Fratello Vip 7 e Katia Ricciarelli, ex concorrente del reality show e grande amica di Alfonso Signorini, che potrebbe subentrare nel ruolo di opinionista. Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti sono in attesa di saperne di più.

La cantante lirica ha decisamente segnato la sesta edizione del reality show rendendosi protagonista di atti che hanno sollevato bufere e polemiche in rete.

Signorini avrà davvero deciso di averla al suo fianco come opinionista del programma? Al momento sulla questione tutto tace.

I possibili opinionisti

Secondo indiscrezioni Alfonso Signorini avrebbe pensato anche ad Amanda Lear e Cristiano Malgioglio in veste di opinionisti del programma tv, ma al momento sembra che entrambi abbiano declinato l’offerta. Per quanto riguarda Malgioglio sembra che sarà impegnato con Tale e Quale Show, e per questo non potrà accettare l’offerta del suo storico collega.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno detto addio al programma dopo una sola edizione e in tanti sono in attesa di sapere quali saranno i nuovi impegni lavorativi delle due conduttrici.