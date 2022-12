Silvia de Bon racconta l'atterraggio a 2000 metri: "Sono stata fortunata"

Nella giornata di ieri, la 22enne Silvia De Bon ha evitato un disastro aereo con un atterraggio di emergenza da manuale.

La giovane stava pilotando un aereo da turismo che è caduto fra le montagne delle Dolomiti.

Atterraggio a 2000 metri, Silvia de Bon racconta: “Non ero sicura di farcela”

L’atterraggio d’emergenza è avvenuto a 2000 metri di quota sulla catena del Logorai. La de Bon ha spiegato quali erano e sue sensazioni mentre la difficile manovra era ormai in atto: “‘Mentre succedeva ho pensato ‘ca**o, ora mi schianto’, non ero sicura di superare il costone, ma sono stata fortunata.” Silvia ha poi proseguito la storia, raccontando: “Ci avvicinavamo sempre di più alla montagna, e ho detto cosa faccio adesso, non ero certa di superarlo, così ho guardato a destra e sinistra ma avevo i due lati della montagna.

A quel punto la manovra di rientro sarebbe stata la cosa peggiore.”

Il racconto dell’atterraggio

Intervistata dal Tg Trento, Silvia de Bon ha spiegato poi come ha preso la decisione giusta in un decimo di secondo: “Ho pensato che la cosa più giusta da fare fosse continuare e provare a tenere l’aereo fino alla fine, ma quando ho capito che non si riusciva a superare perché ero più bassa della cima, ho deciso di planare cercando di non battere di muso ma quasi di pancia e ho parcheggiato.”