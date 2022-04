Silvia Toffanin andrà a vivere in una villa da 20 milioni di euro: la dimora extra lusso si trova a Portofino.

Silvia Toffanin andrà a vivere in una mega villa da 20 milioni di euro a Portofino. Il compagno Pier Silvio Berlusconi ha acquistato una grande dimora extra lusso del 1500. Si tratta di Villa San Sebastiano, una delle case più belle e suggestive della Liguria.

Silvia Toffanin: la villa da 20 milioni di euro

Acquisto da 20 milioni di euro per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Stando a quanto sostiene il Corriere, l’Ad di Mediaset ha comprato Villa San Sebastiano, situata a Portofino, in provincia di Genova. La dimora extra lusso si estende per 1000 metri quadri ed è circondata da un terreno costituito da vigneti e uliveti grande 1,3 ettari. E’ composta da ben 9 camere, 7 bagni e una piscina.

Dalle finestre, come se non bastasse, si gode di una vista mozzafiato del golfo di Tigullio.

Toffanin e Berlusconi proprietari di Villa San Sebastiano

La villa in cui andranno a vivere la Toffanin, Berlusconi e i figli, è stata acquistata dalla società di Luca Bassani Antivari, che possiede vari immobili in Liguria. Secondo le prime indiscrezioni, la dimora è stata comprata a poco più di 20 milioni di euro, con la consulenza delle banche Intesa San Paolo e Deutsche Bank.

Non solo, la trattativa è stata seguita anche dall’avvocato di fiducia di Mediaset, ovvero Luca Fossati, socio dello studio legale Chiomonti.

Una dimora storica per la famiglia Berlusconi-Toffanin

Villa San Sebastiano, che prende il nome da una vicina cappella, risale al 1500 e si trova su un terrazzamento in cima al monte di Portofino. Il restauro più recente è stato fatto negli anni Settanta ed è stato seguito dal noto architetto Gae Aulenti.

Molto probabilmente, la Toffanin e Berlusconi si trasferiranno a vivere nella lussuosa dimora appena terminerà il contratto di affitto del Castello di Portofino.